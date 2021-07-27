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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. متحور دلتا يضرب مدينة صينية

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية في مدينة نانجينغ في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين، اليوم الثلاثاء، أن الموجة الجديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في المدينة ناجمة عن متحور دلتا.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما سجلت اللجنة 31 إصابة محلية بالفيروس، و40 حالة قادمة من الخارج، كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس في الصين.

وناشدت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، الصين التعاون مع منظمة الصحة العالمية في التحقيق بشأن معرفة منشأ فيروس كورونا.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الصين، للتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحجم الضروري".

 

وأشار حق إلى أن منظمة الصحة العالمية تتمتع بالإدارة الكاملة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

 

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق، أنها لن تشارك في المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا، معتبرة أن موقف المنظمة من التحقيق “يتسم بالغطرسة”.

 

بدوره، صرح المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بأن المنظمة تتوقع "الشفافية" من الصين حيال التحقيق، مشيرا إلى وجود "مشاكل" في أثناء المرحلة الأولى من  التحقيق، بما في ذلك مع الوصول إلى البيانات الخاصة بفترة بدء انتشار الوباء.

 

وأعرب البيت الأبيض، عن إحباطه إزاء رفض الصين خطة منظمة الصحة العالمية بشأن المرحلة الثانية من التحقيق حول أصول فيروس كورونا.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة حول منشأ كورونا غير مسؤولة وخطيرة".

 

وأضافت: "ليس من المناسب أن تعيق الصين التعاون في هذا الوقت من جائحة كورونا".
 

منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا السلطات الصينية متحور دلتا جائحة كوفيد19

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