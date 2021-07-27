وكيل ري القليوبية يوضح أهمية تطبيق المنظومة الحديثة في الحفاظ على المياه

الرى الحديث

قال المهندس أسامة خليل، وكيل وزارة الري بالقليوبية، إن تطبيق منظومة الري الحديث يقوم بترشيد المياه بالنسبة للدولة، بالإضافة إلى العديد من المميزات للفلاح ومنها التوفير فى المبيدات لأكثر من 50% من قيمتها.

وأضاف "خليل" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحصول والجودة الخاصة به بمنظومة الرى الحديث يقوم بالإزدياد، حيث يصل إلى أن الفلاح يقوم بالتصدير.

وتابع أن الرى بالغمر يهدر كمية مياه كبيرة جدا بالأرض ولا يحتاجها النبات، أما الرى الحديث فكمية المياه التى تذهب للنبات تكفي ما تحتاجها تلك النبتة وتحافظ على الرطوبة الخاصة بالبذور، بالإضافة إلى قلة الحشائش عند تطبيق منظومة الري الحديث، وبالتالي لا يتم الاحتياج لعمال كثيرين.

وفي سياق أخر، قال الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إن توجه الدولة إلى الري الحديث هو محاولة للترشيد باستخدام مياه الرى فى الزراعة أو المجالات المختلفة.

وأضاف أن مصر تقابل تغيرات مناخية حادة طوال السنة، إلى جانب الزيارة السكانية المضطربة.

وأشار رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إلى أنه فى الجانب الآخر مواردنا المائية محدودة تعتمد بصفة أساسية على نهر النيل.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إطلاق فعاليات المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث، والتي يتم تنفيذها من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، لرفع كفاءة الري وترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مستوي المعيشة للمزارعين.

وقال عزوز، إنه تم اليوم الإعلان عن إطلاق المبادرة بمحافظة بني سويف، حيث نظم قطاع الإرشاد الزراعي، وفريق منظومة تحديث الري بوزارة الزراعة، لقاءا بمديرية الزراعة بالمحافظة، بحضور الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، ومديري مديريتي الزراعه والري ببني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمديريتين، فضلا عن رؤساء الجمعيات التعاونيه الزراعية.