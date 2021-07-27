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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سكاي سبورتس: نادي باريس سان جيرمان مهتم بضم بوجبا

صدى البلد

 أفادت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية بأن نادي باريس سان جيرمان، مهتم بضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن عقد بوجبا ينتهي مع اليونايتد في صيف 2022، ورفض اللاعب بالفعل العرض المقدم من قِبل مسئولي مانشستر يونايتد لتجديد عقده في الأولد ترافورد.


وأوضحت أن باريس سان جيرمان لم يقدم عرضًا حتى الآن لمانشستر يونايتد، ولكنه تواصل مع ممثلي اللاعب. 

 

وأضافت أن باريس سان جيرمان قد يتخلص من عدة لاعبين، بما في ذلك لاعب خط وسط يونايتد السابق أندير هيريرا، وسيرجيو ريكو وألفونس أريولا، للمساعدة في تمويل صفقة بوجبا هذا الصيف.
 

باريس سان جيرمان بول بوجبا مانشستر يونايتد اليونايتد الأولد ترافورد

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