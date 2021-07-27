انتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بترعة فى القليوبية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية جثة عثر عليها طافية على مياه ترعة فى شبين القناطر وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك .



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد العثور على جثة عامل يدعى " محمد أع " 27 سنه طافية على مياه ترعة شبين القناطر .



انتقلت قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة ولم يتم العثور على أى إصابات بها ويرتدى ملابسه وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة.



لقيت مدرسة مصرعها صباح اليوم أثناء ذهابها الى مراقبة إمتحانات الثانوية العامة فى مدينة شبرا الخيمة فى القليوبية إثر تعرضها لحادث تصادم على الطريق الدائرى بمنطقة ام بيومى وتم نقلها إلى مستشفى قليوب العام وتوفيت فور وصولها المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بمنطقة ام بيومى وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة " س م ا " مدرسة.



و بالفحص تبين ان المتوفاة كانت فى طريقها للمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة فى إحدى لجان مدينة شبرا الخيمة وتم نقل الجثة الى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالتصريح بالدفنة.



من ناحية أخرى ، جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس المتهمين بإصابة طفل يبلغ 9 سنوات بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء قيامهما بالتشاجر بمنطقة الكابلات 15 يوما على ذمة التحقيق.



وكشفت التحقيقات، عن أن المشاجرة نشبت بسبب إلقاء ابن خالة الطفل المجنى عليه، طوبة على جيرانهم ما تسبب في نشوب المشاجرة وإطلاق عيار نارى أصاب الطفل في شبرا الخيمة.



وتلقت الأجهزة الأمنية شبرا الخيمة فى القليوبية إخطارا بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الكابلات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ووجود مصاب وانتقلت أجهزة الأمن فى القليوبية وتمت السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.



وتبين إصابة طفل 10 سنوات بطلقتين في المعدة والكبد بخرطوش وتم نقله للمستشفى للعلاج في شبرا الخيمة، كما تبين أن الطفل المصاب كان عند خالته وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل جيرانهم فنشبت مشاجرة قام على أثرها الطرف الثاني بإطلاق الرصاص على الطرف الآخر فأصيب الطفل بطلق نارى.