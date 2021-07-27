بالصور والبيانات.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية لعام 2021

حصل موقع “صدى البلد”، على صور أوائل الدبلومات الفنية 2021.

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالبا وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد”، قائمة الأوائل كاملة:

اوائل الدبلومات الفنية - التعليم الصناعي

-الأول على دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية (نظام الـ 5 سنوات) من محافظة الإسماعيلية : مصطفى مجدي نبيل محمد : حصل على مجموع 98.80% - بمجموع درجات 988 من 1000 درجة

- الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) من القليوبية : عبد الله رضا عبد الله عبد الحليم : حصل على مجموع 99.43 % - مجموع درجاته 696 من 700



* أوائل دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام ال3 سنوات) :

- رقية رضا نور محمد شعيب من الدقهلية : مجموع 98.57 % - مجموع 690 من 700 درجة

- اسلام علاء سعيد محمد السيد من الدقهلية : مجموع 98.43% - مجموه 689 من 700 درجة



* دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الـ 3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج :

-الأول : محمد منصور زهري نادي من محافظة قنا : مجموع 98.77% - مجموع درجات 563 من 570

*دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية إعداد مهني :

-ميسرة مصطفى حامد خلف الله بالاسكندرية : مجموع 93.60 % - مجموع درجات 468 من 500 درجة