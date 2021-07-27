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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد موسيماني الـ 57 .. فيديو

موسيماني
موسيماني

احتفل لاعبو النادي الأهلي بعيد ميلاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي وصل لـ٥٧ عاما.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو للاعبي الفريق والجهاز الفني وهما يحتفلون بعيد ميلاد موسيماني داخل مقر النادي بالجزيرة .

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " رسالة خاصة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى بمناسبة احتفاله اليوم بعيد ميلاده الـ 57 .

واحتفل الحساب الرسمي  للكاف بعيد ميلاد  موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 57، واستعرض "كاف" ألقاب موسيماني القارية مع الأندية التي دربها بواقع بطولتين بكأس السوبرالأفريقي و3 ألقاب فى دوري الأبطال.

 وكتب الحساب الرسمي للكاف: "عيد ميلاد سعيد لأسطورة جنوب أفريقيا، ومدرب الأهلي بيتسو موسيماني". 

وعلى جانب آخر ، أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلاعبه والتر بواليا بعد هدفه القاتل في شباك الإنتاج الحربي.

وقال موسيماني : "أمتلك لاعبين محاربين أكفاء نجحوا في تحقيق فوز قاتل ، لعبت بأربعة مهاجمين وهذا سر متعة كرة القدم".

الأهلي فاز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة الدوري الممتاز، التي أقيمت مساء أمس الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.

الأهلى موسيمانى إفريقيا النادي الأهلي بيتسو موسيماني

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