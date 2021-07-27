مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم فاران من ريال مدريد.. رسميًا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن توصله لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني، من أجل ضم لاعبه الفرنسي رافاييل فاران.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المدافع الفرنسي الدولي والفائز بكأس العالم ، رافاييل فاران ، بعد أن يخضع لفحص طبي وشروط اللاعب التي يجري الانتهاء منها."



وتشير التقارير الصحفية أن فاران سينتقل لـ مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو + إضافات، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وسيصبح فاران ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد التعاقد مع جادون سانشو قادمًا من بروسيا دورتموند، وتيم هيتون حارس مرمى أستون فيلا.