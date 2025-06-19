صحة النواب: تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأجهزة الطبية خطوة نحو صحة أفضل للمواطن

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تصنيع أجهزة السونار الطبية محليًا يعد إنجازًا كبيرًا يؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأجهزة الطبية الحيوية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن توفير أجهزة السونار محليًا لا يعني فقط توفير العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الخدمات الطبية، مما يجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة ويسرًا لجميع الفئات، خاصة في المناطق النائية والمحرومة."

وأكدت النائبة على أن هذا التطور يشجع على دعم الصناعة الوطنية ويدعم البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الطبية داخل مصر، ما يعزز فرص العمل ويوفر منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأشارت إلى أهمية توجيه الدولة مواردها نحو دعم الصناعات الطبية الحديثة لما لها من أثر كبير على صحة المواطن، مؤكدة أن خطوة تصنيع أجهزة السونار محليًا تشكل قاعدة صلبة لبناء منظومة صحية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية مستدامة.