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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل

قطع المياه
قطع المياه
أحمد زهران

تُعلن محافظة الجيزة، أنه في ضوء تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق وتحديدًا بمحطات (الطالبية – مدكور – المطبعة) بقطاع وسط الجيزة ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل خط مياه قطر ٣٠٠ مم المتعارض مع مسار المشروع في الجهة الشمالية من خط المترو.

الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٥، وذلك عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، بدءًا من شارع المساحة وحتى شارع ابن بطوطة.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية للتحرك في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرةً إلى أنه في حال وجود أي شكاوى أو طلبات، يمكن التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ .

قطع المياه اخبار الجيزة محافظ الجيزة

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