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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

القضاء يحسم ملف التخابر مع حماس.. قيادات الإخوان بلا رجعة

محمد بديع مرشد جماعة
محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الارهابية

قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الارهابية  ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية "التخابر مع حماس وتأييد الأحكام وانقضاء الدعوي الجنائيه لعصام العريان لوفاته.

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المتهمون

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت فى 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: محمد بديع عبد المجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي.

جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر محمد بديع التخابر مع حماس عصام العريان

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