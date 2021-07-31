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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"سيلفى مع أحلى حمادة".. محمد لطفي يقضى الإجازة الصيفية برفقة نجوم الفن

صدى البلد

شارك الفنان محمد لطفي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة جديدة برفقة صديقه النجم حمادة هلال وأولادهما.
 

وعلق محمد لطفي على الصورة قائلا:"سيلفي مع احلي حماده وحبيبي عماد زياده وعمر وهينا وراما"
 

آخر أعمال محمد لطفي

يذكر أن  الفنان محمد لطفي قال إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه؛ لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

 

وعبر محمد لطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بين السما والأرض"، والذى خاض به ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، لافتا إلى أن التحضير الجيد للعمل ساهم في نجاحه، واصفا المخرج محمد العدل بأنه مخرج كبير باعتباره أحد المنتمين لمدرسة الواقعية التي تضم كبار المخرجين، ومن أبرزهم عاطف الطيب.

https://www.instagram.com/p/CR9jZziDSj4/?utm_medium=copy_link
سينما انستجرام التواصل الاجتماعي محمد لطفي مسلسل بين السما والارض بين السما والأرض موقع التواصل الاجتماعي محمد العدل اخبار حمادة هلال

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