أخبار الفن| حقيقة ارتباط نيللي كريم.. شائعات الزواج تطارد حسين فهمي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية علي رأسها ، حقيقة زواج نيللي كريم ، شائعات الزواج تطارد حسين فهمي ، تطورات أزمة الفنانة لوسي ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أحيا النجم تامر حسني حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي مساء أمس وتحديدا بمدينة العلمين الجديدة وسط حضور جماهيري ضخم وضم عدد كبير من الجنسيات الأجنبية الذين جاءوا خصيصا لحضور حفل نجم الجيل وأغلقت عدد كبير من شوارع الساحل الشمالي بسبب الحفل للمرة الثانية حيث أحيا الأسبوع الماضي حفلا آخر بحضور ضخم أيضا.

قال سعد متولي - محامي نقابة المهن الموسيقية - إن النقابة لم تتخذ أي إجراء أو تحرك رسمي حتى الآن ضد واقعة الفنانة لوسي ، بعد تداول مقطع فيديو لها في إحدى حفلات الساحل الشمالي، وهي تتلفظ بلفظ خارج أمام الجمهور.

وأضاف سعد متولي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن قرار النقابة سوف يتحدد بناء على اجتماع مجلسها، مشيرًا إلى أنه لم يتم اجتماع المجلس حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد للانعقاد.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة، حول الفنانة الكويتية انتصار الشراح التي تصدرت مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل السعودية في الساعات الماضية، بعد تداول أخبار حول تعرضها لانتكاسة صحية جديدة.

وأفادت أخبار صحفية عن مواقع خليجية عدة، أن الفنانة انتصار الشراح تدهورت حالتها الصحية بعد سفرها إلى العاصمة الإنجليزية لندن لاستكمال علاجها هناك، بعد فترة من مكوثها بالعناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت.

حالة كبيرة من الجدل الواسع، أثيرت بعد الصور الجديدة التي نشرتها الفنانة اللبنانية باميلا الكيك - عبر تطبيق انستجرام - التي ظهرت فيها بصحبة الفنان حسين فهمي وهو يحتضنها ويقبلها.

قال أحمد رمضان، السكرتير العام لـ نقابة المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة لم ينعقد حتى الآن بسبب سفر عدد من الأعضاء خارج القاهرة، ولم يتم تحديد موعد الانعقاد حتى الآن، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار حول أزمة الفنانة لوسي الأخيرة في إحدى حفلات الساحل الشمالي.

أكد محمد رشاد خلال الندوة أنه لن يختفي عن جمهوره بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه في الفترات السابقة تعطل بسبب شركات الإنتاج، وأخذها وقتا طويلا في التحضيرات للأغاني، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة تعامل مع 3 شركات إنتاج.

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز فضلت البقاء بعضًا من الأيام الأخرى في المستشفى لزيادة الاطمئنان على حالتها.

وكان المفترض أن تخرج ياسمين عبد العزيز اليوم الجمعة من المستشفي؛ ولكنها فضلت البقاء بإرادتها لأيام أخرى.

حرص صدى البلد على التواصل بشكل مباشر مع الفنانة نيللي كريم للتأكد من حقيقة الأخبار المتداولة حول ارتباطها، التي انتشرت في الساعات الماضية، لكنها أجابت بالنفي.

وقالت نيللي كريم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنها منشغلة حاليًا بالتصوير، ولا توجد أي ارتباطات عاطفية أو رسمية في حياتها، مؤكدة أنه حينما يحدث عقد قران أو تحديد موعد زفاف لها سوف تعلن لجمهورها ولن تتردد.