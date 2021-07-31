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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

نيللي كريم تكشف حقيقة تحضيرها للزواج

نيللي كريم
نيللي كريم

حرص صدى البلد على التواصل بشكل مباشر مع الفنانة نيللي كريم للتأكد من حقيقة الأخبار المتداولة حول ارتباطها، التي انتشرت في الساعات الماضية، لكنها أجابت بالنفي. 

وقالت نيللي كريم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنها منشغلة حاليًا بالتصوير، ولا توجد أي ارتباطات عاطفية أو رسمية في حياتها، مؤكدة أنه حينما يحدث عقد قران أو تحديد موعد زفاف لها سوف تعلن لجمهورها ولن تتردد. 

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وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد عودة انتشار خبر ارتباط الفنانة نيللي كريم واستعدادها للزواج، وهو الخبر الذي بدأ في الانتشار قبل عام، قبل أن يتم تداول خبر الانفصال قبل أشهر. 

 

فيلم "كازابلانكا 2"

يذكر ان اعلنت نيللى كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر تصوير الجزء الثانى فى مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

ويأتى الجزء الثانى للفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول، والذى انطلق عرضه فى 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الفطر حينها، وهو فى المركز الثالث فى قائمة أعلى الأفلام دخلا فى السينما المصرية.

فيلم "كازابلانكا" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، وشارك فى بطولته كل من النجم التركى خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى.

 

200 جنيه : 

وقالت نيللى كريم إنها تعمل على تقديم شخصيات من المجتمع في أفلامها، مشيرة إلى أن تجربة فيلم "200 جنيه" مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

ولفتت إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة، موضحة أنها تتعامل مع شخصياتها على أنها حقيقية تكره وتحب أحيانا وتفرح وتحزن أحيانا أخرى لذلك تكون أدوارها ليست بعيدة عن الواقع.

وأشارت إلى أنها وافقت فورا على خوض الفيلم عندما قرأت السيناريو وأعجبت بفكرته وجرأته لأنها دائما تبحث عن الجديد والمختلف الذي تظهر به إلى الجمهور.

وكشفت عن أن العمل الجيد يحمل مقومات النجاح بداية من الفكرة حتى فريق العمل والإخراج المميز، متمنية أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور ويحقق النجاح وقت عرضه.

وأكدت أنها لا تركز في المنافسة، بل في ما تقدمه وتعتقد أن هذا الأمر يجعل الإنسان ناجحا بشكل أكبر، موضحة أن ما يهمها أن تكون لديها القدرة على تقديم عمل جيد بسيناريو محكم وفريق عمل يضيف إلى رصيدها.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

نيللى كريم نيللي كريم الفنانة نيللي كريم فيلم كازابلانكا 2 200 جنيه

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