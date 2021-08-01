ضبط سيارة محملة بـ 176 ألف وحدة زريعة أسماك في كفر الشيخ

تمكن اللواء أحمد السنوسي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط سيارة نقل، محملة بـ 490 كيس زريعة أسماك محظور نقلها وتداولها، دون الحصول على أية تصاريح من الجهات المعنية.

وتبين أن الكيس الواحد بداخله 360 وحدة زريعة أسماك بلطي، وأن إجمالي المضبوطات تبلغ 176 ألفاً و400 وحدة من زريعة الأسماك المحظور تداولها أو نقلها أو بيعها إلا بتصريح.

وتلقى رئيس مركز ومدينة بلطيم، معلومات من رئيس الوحدة المحلية لقرية الزهراء، بقيام سيارة نقل بتهريب الزريعة السمكية المحظور نقلها أو بيعها بالأسواق دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونجح رئيس المدينة في ضبط السيارة على الفور، وإبلاغ قسم شرطة المسطحات المائية ببلطيم، وتسليمهم السيارة بكافة المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفريغ الزريعة ببحيرة البرلس، وذلك بالتنسيق الكامل مع الثروة السمكية ببلطيم.

FB_IMG_1627816488437

FB_IMG_1627816492454

FB_IMG_1627816468808