عودة الحجز على القطارات الروسي للوجهين القبلي والبحري اعتبارا من اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنه بناءاً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل واستجابة لرغبة الساده جمهور الركاب تقرر عودة الحجز على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري.

وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1/ 8 /2021 بالإضافة إلى صرف تذاكر واقف في حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب.

كما قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الاسكندرية والعكس الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية وذلك إعتبارا من يوم الثلاثاء 3/8/2021 وبيانها كالتالى.

اولاً:- خط القاهرة / الاسكندرية

- تعديل تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الاسكندرية الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى.

- تعديل تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. .

ثانياً:- خط الاسكندرية / القاهرة

- تعديل تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى.

اعتباراً من يوم 24/8/2021

- تعديل تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى. .

وتسعي الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل والعمل علي راحة جمهور الركاب