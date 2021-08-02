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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: الغنوشي يغادر المستشفى العسكري عائدا إلى منزله

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، قد غادر المستشفى العسكري في العاصمة التونسية، عائدا إلى منزله.

وكانت أفادت وسائل اعلام تونسية بنقل رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مساء أمس الاحد إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تدهور حالته الصحية.

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تونس .. نقل راشد الغنوشي إلى مستشفى عسكري

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تقارير تونسية: نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية

وأفادت إذاعة موازيك التونسية بأن مكتب راشد الغنوشي، أفاد بأن الحالة الصحية لرئيس البرلمان التونسي السابق، نقل إلى المستشفى مساء يوم أمس ولكن تدهورت حالته بشكل سريع.

وقال مكتب الغنوشي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تعرض لوعكة خفيفة مساء يوم نقل على إثرها للمصحة" ولكنه أضاف بأنه غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

 

راشد الغنوشي النهضة التونسية البرلمان التونسي الرئيس التونسي الرئيس قيس سعيد

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