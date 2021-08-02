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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد التحذير بإنقراض الحمير..الفلاحين تناشد بوقف ظاهرة سلخها

حمار
حمار

حذر حسين عبدالرحمن ابوصدام رئيس النقابة العامة للفلاحين من انتشار ظاهرة سلخ المواشي والحمير النافقة من قبل بعض الاشخاص للاستفادة من جلودها .

لفت رئيس النقابة العامة للفلاحين الى ان إلقاء المواشي والحمير النافقة علي جانبي الترع والمصارف وعدم دفنها بطريقة صحية يتسبب في نشر الأمراض المعدية ويجذب بعض الاشخاص لسلخلها للاستفادة من ثمن جلودها.

وأضاف رئيس النقابة العامة للفلاحين انه ومع وجود تجارة رائجة لتصدير جلود الحمير للصين باسعار مرتفعة حيث يستخرج من جلودها هرمونات لصناعة منشطات جنسية ومستحضرات تجميل وبعض الأدوية مطالبا الحكومة بتخصيص اراضي تستخدم تحت إشراف الطب البيطري كمدافن آمنة للحيوانات النافقة في كافة ربوع الجمهوريه ومعاقبة كل من يلقي الحيونات النافقة باي مكان اخر.

 

 وطالب رئيس النقابة العامة للفلاحين مجلس النواب والازهر الشريف والكنيسة المصرية بالمساهمة في القضاء علي هذه الظاهرة الدخيلة علي المجتمع المصري بسن القوانين والتشريعات اللازمه للقضاء على هذه الظاهرة من مجلس النواب واصدار بيان من الازهر الشريف والكنيسة المصرية بالموقف الديني من تجارة ذبح وسلخ الحمير ومدي حرمة  تناول لحومها وألبانها و استخدام جلودها

واوضح ابوصدام انه وبعد إثارة الاتحاد العالمي للطب البيطري تحذيره من امكانية انقراض الحمير في قارة أفريقيا واصدار النقابة العامة للفلاحين بيانها بهذا الخصوص لم يصدر اي بيان حكومي رسمي حتي الان بهذا الشأن .


وناشد رئيس النقابة العامة للفلاحين المجتمع  المدني وجمعيات الرفق بالحيوان بحمله توعية لتوضيح الاضرار الكارثية من هذه التجارة الغير مشروعة علي وجود الحمير وعلي النظام البيئي بصفة عامة وعلي صحة الانسان والحيوان.

وتنشط تجارة غير شرعيه لسلخ جلود الحمير النافقة او بعد ذبحها واستنكر رئيس النقابة العامة للفلاحين الصمت الحكومي علي ظاهرة تصدير جلود الحمير.

الرفق بالحيوان الحمير جلود صحة الإنسان جلود الحمير انقراض الحمير

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