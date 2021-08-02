منسق عام صندوق التنمية الحضارية يكشف آخر التطورات في القاهرة التاريخية

قال إيهاب حنفي منسق عام صندوق التنمية الحضارية إن تطوير القاهرة التاريخية يستهدف إعادتها إلى رونقها وجمالها، فيتم ترميم المبانى الأثرية، والحفاظ على النسيج الحضارى لهذه المنطقة، من خلال المحافظة على شبكة الحارات والشوارع والمبانى القديمة ذات القيمة، ونسعى للحفاظ عليها وترميمها وتطوير البنية الأساسية، وتطوير المحلات.



وأضاف منسق عام صندوق التنمية الحضارية خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء أن تحافظ عملية التطوير على النسيج العمراني للمنطقة، مع تنمية الحرف المعروفة عن هذه المنطقة.

وأشار منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إلى أنهم بصدد إنشاء منطقة صناعية بالقرب من القاهرة التاريخية لاستيعاب الحرف التي يصعب تواجدها في المنطقة بعد تطويرها.

وأكد منسق عام صندوق التنمية الحضارية أن كل أصحاب الورش لن يضاروا من عملية تطوير القاهرة التاريخية، حيث تم التعاقد مع عدد من الاستشاريين لوضع خطة التطوير لمنطقة القاهرة التاريخية بما يتناسب مع طبيعتها.



وأوضح منسق عام صندوق التنمية الحضارية، أن سيكون هناك بوتيك أوتيل حتى يمكن للزائر أن يقضي يوم أو أكثر بالمنطقة ليعيش جوها التاريخي، وذلك عن طريق خطة تطوير القاهرة التاريخية، التى تستهدف أن تجعلها منطقة جذب سياحي، إلى جانب تنمية الحرف التي تشتهر بها المنطقة كالخيامية، وصناعة الفوانيس.