عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق عام صندوق التنمية الحضارية يكشف آخر التطورات في القاهرة التاريخية

القاهرة
القاهرة

قال إيهاب حنفي منسق عام صندوق التنمية الحضارية إن تطوير القاهرة التاريخية يستهدف إعادتها إلى رونقها وجمالها، فيتم ترميم المبانى الأثرية، والحفاظ على النسيج الحضارى لهذه المنطقة، من خلال المحافظة على شبكة الحارات والشوارع والمبانى القديمة ذات القيمة، ونسعى للحفاظ عليها وترميمها وتطوير البنية الأساسية، وتطوير المحلات.


وأضاف  منسق عام صندوق التنمية الحضارية خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء أن تحافظ عملية التطوير على النسيج العمراني للمنطقة، مع تنمية الحرف المعروفة عن هذه المنطقة.

 

وأشار  منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إلى أنهم بصدد إنشاء منطقة صناعية بالقرب من القاهرة التاريخية لاستيعاب الحرف التي يصعب تواجدها في المنطقة بعد تطويرها.

وأكد  منسق عام صندوق التنمية الحضارية أن كل أصحاب الورش لن يضاروا من عملية تطوير القاهرة التاريخية، حيث تم التعاقد مع عدد من الاستشاريين لوضع خطة التطوير لمنطقة القاهرة التاريخية بما يتناسب مع طبيعتها.


وأوضح منسق عام صندوق التنمية الحضارية، أن  سيكون هناك بوتيك أوتيل حتى يمكن للزائر أن يقضي يوم أو أكثر بالمنطقة ليعيش جوها التاريخي، وذلك عن طريق خطة تطوير القاهرة التاريخية، التى تستهدف أن تجعلها منطقة جذب سياحي، إلى جانب تنمية الحرف التي تشتهر بها المنطقة كالخيامية، وصناعة الفوانيس.

منسق عام صندوق التنمية الحضارية البنية الأساسية التطوير القاهرة التاريخية ترميم رئيس الوزراء خطة تطوير

ترشيحاتنا

13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة بالعالم

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

برلماني: قانون العمل الجديد يجرم تشغيل الأطفال دون سن الـ 18

بعد إنضمام أحدث غواصة في العالم.. تعرف على تاريخ سلاح الغواصات المصري

التعليم تكشف طرق تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقلعت من القاهرة.. هبوط اضطراري لطائرة أردنية في عمّان وإخلاء الركاب احترازيا

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

القادم أسوأ.. طقس شديد الحرارة يضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

للموظفين.. خصم 5 أيام شهريا حال ارتكابك هذه المخالفة

السجن المشدد 20 سنة عقوبة إجراء عملية ختان لأنثى تسببت في موتها

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

مترو الأنفاق يعلن تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

زوجة رئيس الوزراء البريطاني تفجر مفاجأة حملها الثاني وتعلن موعد الولادة

فيديو

مدد.. شجرة الشيخ حسن للمحروم من العيال وتشفي كل عيان في قنا

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

إثيوبيا على شفا الانهيار.. الأمم المتحدة تحذر حكومة آبي أحمد |فيديوجراف

الحرب شغالة.. الزمالك يشكو الأهلي وقناته وسيد عبدالحفيظ

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

ثويبة صابر تكتب: إن بعض الظن إثم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ