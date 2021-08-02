اقتصاد الامارات|2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 182 مبايعة بقيمة 438.8 مليون درهم منها 3 مبايعات للأراضي بقيمة 23.42 مليون درهم و 179 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 415.39 مليون درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 5 ملايبن درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة مليون درهم في منطقة اليفرة 2.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة جميرا الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 1.29 مليار درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 505.99 مليون درهم وكان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 923 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 300 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 3 هبات بقيمة مليوني درهم كان أهمها في منطقة برج خليفة بقيمة مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 291 ألف درهم.