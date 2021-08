الأهلي يعود للتدريبات بالتتش استعداداً لمواجهة وادي دجلة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 72 ساعة بعد الفوز علي اسوان 3-1 بالدوري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن استئناف مباريات الدوري الممتاز بعد خروج المنتخب الأولمبي من ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف.

ووفقاً لجدول الدوري الذي أعلنه اتحاد الكرة فإن مباريات الأهلي القادمة في بطولة الدوري جاءت على النحو التالي:

الأهلي أمام وادي دجلة، الأربعاء 4 أغسطس، الساعة 9 مساء باستاد «الأهلي we السلام».

الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، السبت 7 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي we السلام».

الأهلي أمام الإسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية.

الأهلي أمام إنبي، السبت 14 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي we السلام».

الأهلي أمام طلائع الجيش، الثلاثاء 17 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الجيش بالسويس.

الأهلي أمام المصري، الجمعة 20 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية.



على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة أحد يومي ٢٣،٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ٢٦،٢٧ أغسطس.