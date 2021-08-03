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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|جولة تفقدية للمشروعات السكنية في منطقة نجران

عقارات
عقارات

تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، عددا من المشروعات السكنية في منطقة نجران ضمن مشاريع برنامج "سكني".


وقال تقرير نقلته وكالة الانباء السعودية " واس" أنه قد اطّلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع، كما زار عددا من الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، وتحتضن المنطقة مشروع إسكان نجران الذي يضم نحو 1061 وحدة، بالإضافة إلى 7 مخططات سكنية تتيح 14,992 أرضا.

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وأكد المهندس البدير خلال زيارته مشروع إسكان نجران ومشروع مخطط المشعلية، ضرورة إنجاز المشاريع خلال أوقاتها المحددة تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج سكني، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، لافتًا الانتباه إلى أن المشاريع التي تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي تنوّع الرغبات والقدرات مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة متكامل.


وأشاد بسير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة نجران، مشدداً على المتابعة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.


والتقى خلال زيارته بعدد من الأسر المستفيدة من "الإسكان التنموي"، واستمع إلى مطالب الأسر موجهاً بتذليل جميع المعوقات التي تواجهها، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية بالمنطقة عبر شراكتها مع "الإسكان التنموي"، من الإسهام بتسليم المساكن، ومن دور بارز لضمان سرعة وصول الدعم للأسر المستحقة.


ونوّه إلى أن تملّك الأسر المساكن أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ما أسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى القطاع، مؤكدًا استمرار البرنامج بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.


ويتيح "سكني" على مستوى منطقة نجران 7 مخططات سكنية توفر نحو 15 ألف أرض، مُوزعة على مستوى المنطقة بينها مخططان في محافظة خباش تشمل مخطط أزهار الوفاء الذي يوفر 171 أرضا، ومخطط الخرعاء الذي يوفر 580 أرضا، ومخططان في محافظة شرورة تشمل مخطط درة شرورة الذي يضم 3665 أرضا، و545 أرضا في مخطط عبير النزهة، إضافة لمخطط المنازل بمدينة نجران الذي يحوي 7134 قطعة أرض، ومخطط درة العزيزية ويضم 2547 أرضا سكنية، ومخطط أصيل اللحام الذي يوفر 350 أرضا سكنية.


كما وفر مشروع "إسكان نجران" للفلل الجاهزة بمدينة نجران نحو 1100 فيلا جاهزة للمستفيدين من برنامج "سكني"، سُلمت بالكامل، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة.


يذكر أن "سكني" تمكّن منذ إطلاقه في 2017م حتى نهاية العام الماضي 2020م من خدمة أكثر من 1,1 مليون أسرة من مختلف الخيارات والحلول السكنية منها 424 ألف أسرة دُعِمَت قروضها العقارية، ويستهدف خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري 2021م بالاستفادة من خياراته وحلوله، مُتيحاً ضمن حلوله وخياراته المتنوعة 223 مخططاً تتضمن أكثر من 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية التي تحت الإنشاء البالغ عددها 101 مشروعاً سكنيا توفّر نحو 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق "وتاون وهاوس".
 

الشؤؤن البلدية والقروية قطاع الاسكان سكنى اخبار الخليج اقتصاد السعودية

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