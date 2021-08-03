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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس لـ نيسان جوك 2021 .. تفاصيل

اوفر برايس لـ نيسان
اوفر برايس لـ نيسان جوك 2021

شهدت النسخة نيسان جوك 2021 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية الخاصة ببعض الموديلات المطروحة، و قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 9 الاف جنيه، و يذكر أن جوك تقدم السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، بينما جاءت الزيادة التسويقية لتشمل الفئة الثانية والثالثة، بينما بقيت الفئة الأولى من السيارة بنفس القيمة السابقة.

مواصفات نيسان جوك موديل 2021 

زودت السيارة نيسان جوك موديل 2021 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يولد قوة قدرها 117 حصان، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 10.4 ثانية.

ترتكز السيارة نيسان جوك موديل 2021 على عجلات رياضية يبدأ قياسها من 17 بوصة و حتى 19 بوصة، مع مصابيح أمامية نحيفة، و شبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، و تضم داخليًا شاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع مقود حركة متعدد الوظائف، و باقة من وسائل الامن و السلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية، و المكابح المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و نظام متابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى خاصية التحكم الديناميكي VDC، و مستشعرات ركن. 

أسعار نيسان جوك موديل 2021 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACCENTA GRADE 2021 محرك  1000 سي سي تيربو  بسعر 357.500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TEKNA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 387.500 بدلًا من 381.500 جنيه.

الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل TEKNA PERSO 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 397.500 بدلًا من 388.500 جنيه.

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