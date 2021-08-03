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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي .. البنك المركزي يكشف مصير العملات الورقية القديمة بعد إصدار النقود البلاستيكية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نرصد لكم أبرزها :

 

 

كشف الإعلامي تامر أمين، السبب الأساسي لخسارة المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

 

 

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه مع وجود متحورات جديدة لكورونا تلجأ بعض الدول إلى تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة من لقاح كورونا.

 

 

أكد المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، أن المطبعة الجديدة للعملات البلاستيكية تضم بعض الماكينات غير المتوفرة إلا في إنجلترا وكندا وأستراليا، مشيرا إلى أن مصر أنفقت استثمارات كبيرة على المطبعة بهدف إصدار العملات بمصر وتوفير الطباعة لدول المنطقة.

 

 

كشف المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، مصير العملات الورقية القديمة بعد إصدار النقود البلاستيكية المرتقب صدورها، مؤكدا:" العملات القديمة سارية كما هي".

 

 

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة، مخصومة من حصة مصر، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك إتفاق قانوني لتعويض مصر، خاصة خلال فترات الجفاف.

 

 

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سعيد بما وصل إليه من خطط التطوير في قطاع الأعمال.

 

 

قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر تدعو دائمًا لتحقيق التنمية المتسدامة للدول الافريقية ومعالجة التحديات التي تمر بها الدول الأفريقية وتحقيق المظلة التي  تهدف لها مصر.

 

 

أكد  محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ،  أن هناك نجاحات تحدث في مصر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الرياضي، وعلينا أن نبرز ما يحدث في مصر خلال السنوات الماضية للخارج.

 

 

قالت الدكتورة ندى فارس، مدير مشروع “مودة” بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع سيتم تنفيذه بناءً على تكليف من الرئيس السيسي بعد النظر إلى واقع بعض المؤشرات المقلقة جدا التي أكدت أن مصر خلال عام 2017 شهدت 198 ألف حالة طلاق.

 

 

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التعاقد مع مركز بحوث مصري يعمل لصالح شركات أوروبية لإنتاج نموذج السيارة الكهربائية.

 

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