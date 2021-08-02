نصر علام: كل نقطة مياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة مخصومة من حصة مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن كل نقطة من المياه تحصل عليها إثيوبيا في سد النهضة، مخصومة من حصة مصر، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك إتفاق قانوني لتعويض مصر، خاصة خلال فترات الجفاف.

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يجب التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن لمصر تفريغ المياه المحتجزة في السد، حال وجود ندرة في الأمطار بدول المصب.

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قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن إدعاء اثيوبيا بتخزين 13.5 مليار مكعب من المياه كاذب.



وأضاف علام، أن تصريحات إثيوبيا بشأن كمية المياه التي خزنتها في السد ليس إلا للاستهلاك المحلي.

وتابع وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن سد إثيوبيا هو عبارة عن جنب أيمن وأيسر وبينهما ممر أوسط ولم يكتمل.

كميات المياه التى خزنتها إثيوبيا وصلت 7.5 مليار متر مكعب.

وأشار علام إلى أن معلومات دقيقة أكدت أن كميات المياه التى خزنتها إثيوبيا وصلت 7.5 مليار متر مكعب.





وعلق محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، على تغريدة نشرها موقع العربية عبر "تويتر" مضمونها: "حكومة إثيوبيا تطالب المجتمع الدولي بالضغط على جبهة تيجراي؛ لوقف الحرب".



وكتب وزير الري، ساخرًا: "ليه كده يا إثيوبيا، الاتحاد الإفريقي هو اللي يحل مشاكلنا الإفريقية، عيب عليكي يا إثيوبيا، عايزة تدوِّلي القضية؟، والله عيب، وعيب خالص جدا".



تعنت إثيوبيا المستمر

يشار إلى أن إثيوبيا- في إطار تعنتها المستمر بشأن حل أزمة سد النهضة- رفضت الاستجابة لطلب مصر باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل المشكلة، وتمسكت بأن يكون الاتحاد الإفريقي هو القائم على هذه الأزمة لحلها، رغم فشله أكثر من مرة في إيجاد حل، والآن وعلى النقيض من موقفها السابق، باتت تطالب هي بتدخل المجتمع الدولي في أزمتها الداخلية مع "التيجراي" بعد أن أصبحت في مأزق كبير ورعب مما يحدث تجاه قوات الحكومة الإثيوبية.

كما تنصلت إثيوبيا- حتى عندما شاركت على مضض في مناقشات مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة- أكثر من مرة، من المفاوضات التي جرت تحت مظلة مجلس الأمن، خاصة بتخلفها عن حضور جلسة التوقيع على الاتفاقات التي جرى التوصل إليها لحل الأزمة.