موجودة في 3 دول فقط.. البنك المركزي يكشف إمكانيات مطبعة الأموال الجديدة

أكد المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، أن المطبعة الجديدة للعملات البلاستيكية تضم بعض الماكينات غير المتوفرة إلا في إنجلترا وكندا وأستراليا، مشيرا إلى أن مصر أنفقت استثمارات كبيرة على المطبعة بهدف إصدار العملات بمصر وتوفير الطباعة لدول المنطقة.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إصدار العملات البلاستيكية يستهدف التأمين لافتا إلى أن "شكل العملة وصورتها لدى السياحة كان من أسباب حصول مصر على صفر حينما تقدمت لتنظيم كأس العالم 2010".



وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، أن العملة الجديدة تضم خصائص تأمينية على أعلى مستوى، موضحا أنه من الصعب تزوير العملة البلاستيكية بسبب درجة التأمين العالية، والألوان الظاهرة بها من خصائصها التأمينية.



وتابع “الألوان تتغير مع تحريك العملة الجديدة في يد المواطن بزاوية معينة فهي ليست ثابتة”، مستطردا "لم يتم الإنتهاء من التصميمات النهائية لشكل العملات الجديدة، لافتا إلي أن نموذج عملة الـ 10 جنيه ليس به اي مشاكل حتي الآن.



وألمح إلى أن "محافظ البنك المركزي سيعلن في مؤتمر صحفي عن بيت الخبرة العالمي المسئول عن تصميم العملة".

وأكد أن العملة الجيدة عمرها الافتراضي أعلى ولا تتأثر بالماء ولا تقوم بنقل الفيروسات والأمراض، مختتما "تطوير العملة نقلة حضارية كبيرة".



