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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهجوم على ناقلة النفط الاسرائيلية

الناتو يدين الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية.. وبريطانيا ترحب بموقف الحلف

الناتو يدين الهجوم
الناتو يدين الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الهجوم الإيراني على ناقلة النفط التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان.

ووفقا لموقع" الناتو"، قال الحلف في بيان له، "ننضم إلى حلفائنا في إدانة الهجوم العنيف الأخير الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت قبالة ساحل عمان".

وتابع قائلا: "نعرب عن تعازينا لرومانيا والمملكة المتحدة على الخسائر التي تكبدتها".

وأكد الحلف في بيانه على أن "حرية الملاحة تعد أمرًا حيويًا لجميع حلفاء الناتو، ويجب دعمها وفقًا للقانون الدولي".

وأضاف: "استنتجت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ورومانيا أن إيران مسؤولة إلى حد كبير عن هذا الحادث".

وتابع: "لا يزال الحلفاء قلقين من أفعال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ، ويدعون طهران إلى احترام التزاماتها الدولية".

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، عن ترحيبه الكبير بانضمام الناتو لإدانة الهجوم على الناقلة النفطية في بحر العرب.

وشدد راب على أن الوقت قد حان لأن توقف إيران أعمالها المزعزعة في المنطقة على الفور.

وأضاف الوزير البريطاني: "نعتقد أن هجوم إيران على الناقلة النفطية في بحر العرب كان متعمدا".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

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