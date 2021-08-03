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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المكفوفين والمتفوقين مرت اليوم بلا شكاوى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدى 225 طالب/طالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، كما أدى 1179طالب/طالبة بمدارس STEM الامتحان، حيث أدي621 طالب/طالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء و الجيولوجيا"، وأدى 558 طالب/طالبة امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات "، وذلك في اليوم الثامن عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن عشر لطلاب مدارس المكفوفين ، وطلاب مدارس STEM، سارت بشكل جيد وبلا شكاوى ؛  حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم الخميس  الموافق 5 أغسطس 2021 هو نهاية امتحانات الثانوية العامة  للعام الدارسى 2021، حيث يؤدى 1179طالب/طالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

المكفوفين الثانوية العامة مدارس stem امتحانات الثانوية العامة

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