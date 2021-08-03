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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يحتفل بـ عيد ميلاد الصخرة وائل جمعة.. شاهد

صدى البلد

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” رساله تهنئة لوائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

 

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لوائل جمعة وعلقت :" بطل الثلاثية التاريخية في بطولة كأس الأمم الإفريقية رفقة الفراعنة 🏆

🇪🇬 عيد ميلاد سعيد لصخرة الدفاع المصرية وائل جمعة"
 

من ناحية أخرى أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم لويس ميكيسوني مهاجم فريق سيمبا التنزاني، لمدة 4 مواسم.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الأهلي  أنهى إجراءات ضم لويس ميكيسوني ، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ لويس ميكيسوني 150 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وتألق ميكيسوني مع سيمبا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، مما جعل الأندية تتصارع على ضمه.

عرض جالاتا سراي لديانج 
وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل عرض جالاتا سراي لضم أليو ديانج نجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الأهلي تلقي عرض رسمي من جالاتا سراي لضم اللاعب مقابل ٥ونصف مليون دولار مشددا أن الأهلي رفض العرض و يطالب بـ٨ ملايين دولار.

وأضاف شوبير أن الأهلي لن يوافق بالعرض الحالي مشددا أن طريقه أداء ديانج تناسب الدوريات الأوروبية ويوما ما سيكون أحد نجوم الدوريات الأوروبية.

وأضاف أن ديانج يرغب في البقاء في الأهلي طالما لم يقدم جالاتا سراي العرض المناسب بالنسبة للأهلي.

وأكمل أن الأهلي من الممكن أن يقبل بالعرض حال وصوله ل ٧ مليون دولار

واكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي التركي، كثف مفاوضاته لضم المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “ takvim” التركية،  أن مجلس إدارة جالاتا سراي، كثف اتصالاته مع أليو ديانج في اليومين الماضيين.

وأضافت الصحيفة التركية، أن نادي جالاتا سراي، قدم عرضا بقيمة 5 ملايين يورو إلى النادي الأهلي، لضم ديانج “ حسبما ذكر الصحفي الغاني ميكي جنر”.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن  جالاتا سراي عرضت على إدارة الأهلي، وضع بند في عقد ديانج، يقضي بحصول القلعىة الحمراء على نسبة مالية، حال تم بيع ديانج مستقبلا.

الاتحاد الافريقي النادي الأهلي كأس الأمم الافريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تويتر شوبير

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