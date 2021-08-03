نائل نصار .. حدوتة مصرية تعزف على سيمفونية وطنية في أولمبياد طوكيو

ضرب البطل المصري نائل نصار بطل الفروسية أروع المثل فى حب مصر واللعب باسم وألوان العلم المصرى، رافضا اللعب باسم أى دولة أخرى .

وتلقى الفارس البطل نائل نصار اشادة العالم أجمع بعد أرقام المميزة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو خلال منافسات اليوم وتأهله إلى نهائى منافسات قفز الحواجز الفردى بدون أى أخطاء برفقة زميله محمد طاهر .

ونال الفارس نائل نصار اشادة كل متابعى لعبة الفروسية والجماهير المصرية خاصة بعد تمسكه باللعب بألوان علم مصر خاصة أنه من أبوين مصريين، لكنه يعيش في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها .

وكان نائل نصار زوج المستقبل لابنه الملياردير الأميركي بيل جيتس، قد قرر المشاركة في دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية تحت العلم المصري وبجواز سفره المصري .وهو الأمر الذى نال اعجاب كل المصريين بالموقف الوطنى للفارس العملاق بعد قراره الرائع الذى حمل كل معاني الانتماء الحقيقي والحب لمصر التي تستحق، خاصة أن نائل نصار رجل أعمال ناجح جدا ولا ينتظر من اللجنة الأوليمبية المصرية أي جزاء ولا شكورا، وبالفعل استحق الحب والتقدير من كل المصريين و التحية من الشعب المصري .

وكان بيل جيتس قد نشر على صفحته على انستجرام تمنياته بالفوز لزوج ابنته .

جولة بلا أخطاء

وخرج نائل نصار فى منافسات اليوم بجولة نظيفة بلا أخطاء ليتأهل الى الدور النهائى

وتضم قائمة المنتخب المصري للفروسية المشاركة في طوكيو كلا من من نايل نصار– عبد القادر سعيد – محمد طاهر زيادة – محمد طلعت.

وتأهل المنتخب المصري للفروسية إلى أولمبياد طوكيو بفريق كامل بعد غياب 60 عاما وذلك بعد التتويج ببطولة الأمم للفروسية والتي أقيمت في مدينة الرباط المغربية أكتوبر 2019 وضم المنتخب وقتها الفرسان سامح الدهان وعبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها فى الألعاب الأولمبية وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.