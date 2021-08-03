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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

7 أغسطس.. بدء اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التمريض جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة سحر موسى سليمان، عميد كلية التمريض جامعة عين شمس، بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض الدمرداش وعين شمس التخصصي من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١، حيث تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم عقد الامتحانات بكلية التمريض جامعة عين شمس وذلك لجميع الطلاب من محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص] .

 

ويأتي ذلك ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور سحر موسى عميد كلية التمريض.

 

ويتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة عين شمس خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢١ وحتى ١٩ أغسطس ٢٠٢١ وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام ٢٠٢١ وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني
 

الموقع الرسمي لكلية التمريض جامعة عين شمس
 

اختبارات القدرات الثانوية العامة الأعلى للجامعات

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