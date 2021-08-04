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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بصيلة يكشف عن دور التعليم الفني في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطني

عمرو بصيلة
عمرو بصيلة

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، دور التعليم الفني في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد.

وأكد عمرو بصيلة خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC» أن المدارس التكنولوجية هدفها الأساسي تلبية احتياجات سوق العمل طبقًا لمتطلبات المؤسسات الوطنية، ومساعدة الطلاب علي دراسة المجال الذى يرغب فيه.

وأوضح عمرو بصيلة أنه يتم عمل مجموعة من الاختبارات للطلاب، وبعدها تؤهلهم للمهن المناسبة، فضلا عن تنمية المهارات والقدرات النفسية ونوعية المهن، مؤكدًا أنه أصبح لدينا 26 مدرسة شاملة كافة التخصصات.

وأشار عمرو بصيلة إلى أن لديهم برتوكولا كاملا في عملية تشغيل لمدرسة ظهر في محافظة بورسعيد وهي الأولى في منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد.

26 مدرسة تكنولوجية بالمحافظات تغطي كافة التخصصات بسوق العمل

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، إن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.

وأضاف عمرو بصيلة  أن الوزارة شرعت في تطوير التعليم الفني حيث قامت بتطوير المناهج في كافة التخصصات، موضحاً أنه تم تدريب المعلمين لتدريس هذه النوعية من المناهج الحديثة.

وأكد عمرو بصيلة أنه وزارة التربية والتعليم عقدت شراكة مع القطاع الخاص، لمعرفة المهن التي يحتاج لها السوق و المهن التي لم يعد هناك حاجة لها، وأوضح القطاع الخاص التخصصات والمواد العلمية المطلوبة التي يجب توافرها في خريجي التعليم الفني.

وأوضح عمرو بصيلة أنه تم إطلاق فكرة المدارس التكنولوجية في عام 2018 بتوجيهات من الرئيس السيسي، وهناك 26 مدرسة على مستوى الجمهورية تغطي كافة التخصصات، مضيفا أن الطالب سوف يلتحق بالعمل خلال دراسته .

عمرو بصيلة تطوير التعليم الفني التعليم الفني دعم الصناعة الاقتصاد التربية والتعليم

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