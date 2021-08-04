محمد كيلاني يعلن ارتباطه: "أخيرا معًا".. شاهد

محمد كيلاني يعلن ارتباطه بحبيبته

أعلن الفنان محمد كيلاني، ارتباطه بحبيبته، ونشر صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو ممسك بيدها.

وكتب كيلاني معلقا من خلال الصورة:"Finally together ❤️I love you".

وفي سياق أخر أعلن الفنان محمد الكيلاني، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعد إنتظار دام 10 سنوات.

كتب الفنان محمد الكيلاني، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “بعد 10 سنين .. ٢٣/٧ ميعاد الاغنية الجديدة إن شاء الله .. إستنيت كتير اوي عشان اعمل الاغنية دي وصبرت كتير .. وإن شاء الله ربنا هيعوض صبرى ده انا متأكد، وواثق في ربنا جداً .. متنسوش ٢٣/٧ .. يارب تعجبكم".

يذكر أن تعد أحدث أعمال الفنان محمد الكيلاني، هو مسلسل "الآنسة فرح 2"، كما شارك محمد كيلاني في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.