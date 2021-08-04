الممثل حازم سمير ينفي وفاة والدته: رجاء التأكد من المعلومات

نفى الممثل حازم سمير وفاة والدته في منشور جديد له على صفحته بموقع فيسبوك، ردا على شائعات تم تداولها خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

وكتب حازم سمير منشورا توضيحيا، قال فيه:" بعد أن اتخذت قرارا بالابتعاد عن السوشيال ميديا لبعض الوقت، أطلق أحد شائعة وفاة والدتي".

واستطرد حازم سمير قائلا:" والدتي الغالية الحمد لله بخير وصحة.. رجاء التأكد من المعلومات قبل إصدارها".

حازم سمير

ظهر حازم سمير مؤخرا في مسلسل جمال الحريم الذي عرض قبل الموسم الرمضاني الماضي، مع نور وخالد سليم وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم، ومن قبله شارك في بطولة مسلسل خيط حرير مع مي عز الدين وهنادي مهنا وسوسن بدر وأحمد خليل.