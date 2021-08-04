هيئة الطرق توضح التحديات التي واجهتها لتطوير الطريق الدائري

منها نزع الملكيات..

أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الطريق الدائري من أكبر التحديات التي قابلتها هيئة الطرق والكباري، وقال: "يعتبر بنعمل طريق دائري تاني غير اللي موجود حاليا"، مشيرا إلى أنه يمر بأكبر ثلاث محافظات ذات كثافة سكانية، بالتالي الأكثر فى الكثافة المرورية.



وقال اللواء حسام الدين مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان يوجد تحدٍ لسير السيارات أثناء التطوير، بالإضافة إلى نزع الملكيات من أجل القدرة على الوصول لقطاع الطريق، موضحا أن أغلبها كان مبنيا بشكل عشوائي.



وأضاف أنه من المخطط غير التوسعة عمل طريق سطحي يصل إلى الطريق الدائري ولخدمة الكيانات الموجودة حوله، لافتا إلى أن التخطيط المروري على الطريق سيتم على أعلى مستوى، حيث يوجد حوالي 136 عملا صناعيا ما بين كباري وأنفاق.



