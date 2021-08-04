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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يلتقي الأهلي بنظيره وادي دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل الأهلي وصافة الدوري الممتاز، برصيد 58 نقطة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حارس المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية - ديانج- محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا  - محمد شريف.

 

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وتدريبات بالكرة، ركز خلالها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الجوانب الخططية، ‏وعقب نهاية المران أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادًا ‏لمباراة وادي دجلة.‏

 

وسبق مران الأهلي، إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاطمئنان على حالتهم، ‏ثم عقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين.‏

 

تاريخ مواجهات الفريقين

واجه الأهلي نظيره وادي دجلة خلال 17 مباراة قبل لقاء اليوم، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، وفاز وادي دجلة في مباراة وحيدة، بينما تعادل الفريقان في 4 مناسبات، ونجح الأهلي في تسجيل 21 هدفًا بينما سجل وادي دجلة 6 أهداف فقط.

 

ويعد عمرو جمال على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد هدفين، بينما يعتبر حسام عاشور، هو صاحب أعلى نسبة مشاركات في لقاءات الفريقين برصيد 10 مباريات.

الأهلى الدوري المصري موسيمانى بيتسو موسيماني وادي دجلة الدوري الممتاز

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