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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الرماية يشكون من انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود صناديق لها

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد منير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة.

وقال منير في شكواه نعاني نحن سكان الرمايه من عدم كنس الشوارع وتواجد القمامه بدون صناديق وتواجدها علي جانبي الطرق مما يسبب روائح كريهه للسكان وامراض وحشرات.


وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس انتشار القمامة الرماية

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