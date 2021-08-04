طفل لـ رئيس الوزراء: "عايز اسلم على حضرتك".. ومدبولي: "أوي أوي"

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير التنمية المحلية، قرية الأبطال بمحافظة الإسماعيلية، لتفقد ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأجرى مدبولي، حوارا مع أهالي القرية وسأل أحد المواطنين هل أحد أمركم بعدم التواجد والذي كان رده بالنفي كما قام بسؤاله عن عمله وأولاده؟.

وتحدث “مدبولي” مع عدد من الأطفال وسألهم: “انتوا في مدارس ولا لأ؟”، وكان رد الأطفال: “إحنا الحمد لله في مدرسة ونجحنا السنة دي”، وتسائل مدبولي: “هوا انتوا بتلعبوا في الشارع ليه هو مفيش مركز شباب هنا وايه اللي نقاصكم؟”، وتدخل طفل آخر وطلب أن يسلم على رئيس الوزراء والذي أبدى ترحيبه به.



وتجول مدبولي في القرية، والتقي عدة أسر أمام منازلهم وسألهم عما تحتاجه القرية من منشآت وصرف صحي؟، وكان رد المواطنين: "هنا الخدمات جيدة لكن الصرف هنا عبارة عن "بيارة" وندفع للعربية كل أسبوع ٦٠ جنيها يعني ب٣٥٠ جنيها شهريا، فكان رد مدبولي: “إحنا هنعمل لكم صرف صحي والفاتورة هتكون أقل من ده بكتير”.