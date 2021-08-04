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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حكومة وشعبا..

مصر تعرب عن خالص التعازي لـ التشيك في ضحايا تصادم قطارين غرب البلاد

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تعرب مصر، اليوم 4 أغسطس الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية التشيك الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تصادم قطارين بالقرب من بلدة ميلافتشي غرب التشيك ما أسفر عن عدد من القتلى وعشرات الجرحى، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

 

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم قالت فيه إن مصر، حكومةً وشعباً، تؤكد تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب التشيك الصديقة في هذا المصاب الأليم.

حادث تصادم قطارين غرب التشيك 

وأعلنت السلطات التشيكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء تصادم قطاري ركاب في جنوب غربي جمهورية التشيك اليوم الأربعاء.

 

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية ČTK عن الشرطة وخدمة الإطفاء تأكيدهما أن سائقي القطارين المنكوبين بين القتلى.

 

وأشارت إلى أن هناك خمسة مصابين على الأقل في حالة خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى على متن مروحيات إسعاف، بالإضافة إلى أربعة مصابين بجروح متوسطة الخطورة.

وزارة الخارجية مصر التشيك تصادم قطارين في التشيك

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