نشرة المنوعات.. غرامة على سائحين لمسا فقمة بحر.. عمال بناء يعثرون على حجر أثري.. بريطاني يكشف سر عمره الطويل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

غرامة كبيرة على سائحين لمسا فقمة بحر في هذه الدولة

فتح مسؤولون في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تحقيقاً حول انتشار مقطعي فيديو على الإنترنت لسائحين لمسا حيوانين من نوع «فقمة الراهب» المهددة بالانقراض.

عمره 2000 عام.. عمال بناء يعثرون على حجر أثري مقدس

عثر عمال البناء في المركز التاريخي لمدينة روما على حجر ضخم أثناء تركيب مجاري جديدة في الساحة المحيطة بضريح أغسطس الذي تم ترميمه مؤخرًا، واُفتتح كمتحف في وقت سابق من هذا العام.

رياضة وفطائر.. بريطاني يكشف سر عمره الطويل

كشف رجل بريطاني يبلغ من العمر 100 عام، عسكري ومزارع سابق، عن سر عمره الطويل .

باحثون: هذا الأمر يؤدي إلى فقدان 22 مليون فتاة بحلول عام 2100!

عدم توازن النسب العالمية بين جنسي النساء والرجال يمكن أن يعرض الاستقرار العالمي للخطر على المدى الطويل، هذا ما أكدت عليه دراسة جديدة نُشرت في مجلة «BMJ Global Health» العلمية.

محاولة هروب تمساح ضخم من قفصه أثناء تناول الطعام



تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” ظهر خلاله تمساح وهو يهرب من قفصه وقت تناول الطعام ويحاول الفرار من الحارسة الخاصة به.

بعد 45 عاما من الغياب.. هندي يعود لعائلته من حادث تحطم طائرة



في حادثة غريبة وفريدة من نوعها عاد رجل هندي مسن إلى منزل عائلته بعد 45 عامًا من حادث تحطم طائرة، حيث اعتقدت عائلته أنه لقي مصرعه خلالها.