عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. غرامة على سائحين لمسا فقمة بحر.. عمال بناء يعثرون على حجر أثري.. بريطاني يكشف سر عمره الطويل

نشرة المنوعات
نشرة المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

غرامة كبيرة على سائحين لمسا فقمة بحر في هذه الدولة

فتح مسؤولون في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تحقيقاً حول انتشار مقطعي فيديو على الإنترنت لسائحين لمسا حيوانين من نوع «فقمة الراهب» المهددة بالانقراض.

عمره 2000 عام.. عمال بناء يعثرون على حجر أثري مقدس

عثر عمال البناء في المركز التاريخي لمدينة روما على حجر ضخم أثناء تركيب مجاري جديدة في الساحة المحيطة بضريح أغسطس الذي تم ترميمه مؤخرًا، واُفتتح كمتحف في وقت سابق من هذا العام.

رياضة وفطائر.. بريطاني يكشف سر عمره الطويل

كشف رجل بريطاني يبلغ من العمر 100 عام، عسكري ومزارع  سابق، عن سر عمره الطويل . 

باحثون: هذا الأمر يؤدي إلى فقدان 22 مليون فتاة بحلول عام 2100!

عدم توازن النسب العالمية بين جنسي النساء والرجال يمكن أن يعرض الاستقرار العالمي للخطر على المدى الطويل، هذا ما أكدت عليه دراسة جديدة نُشرت في مجلة «BMJ Global Health» العلمية.

محاولة هروب تمساح ضخم من قفصه أثناء تناول الطعام


تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” ظهر خلاله تمساح وهو يهرب من قفصه وقت تناول الطعام ويحاول الفرار من الحارسة الخاصة به.

بعد 45 عاما من الغياب.. هندي يعود لعائلته من حادث تحطم طائرة


في حادثة غريبة وفريدة من نوعها عاد رجل هندي مسن إلى منزل عائلته بعد 45 عامًا من حادث تحطم طائرة، حيث اعتقدت عائلته أنه لقي مصرعه خلالها. 

موقع صدى البلد اخبار المنوعات نشرة المنوعات غرائب وطرائف اثارت الجدل

ترشيحاتنا

انتحار أم اغتيال؟ شكوك في وفاة مارلين مونرو | كيف وجدوا جثتها؟

النشرة الاقتصادية.. تسليم 1700 سيارة ضمن إحلال المركبات قريبا.. وإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل.. بشرى سارة لمرضى مستشفى أبو الريش

السكة الحديد تعلن عن وظائف قيادية.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. كيشو يتوج ببرونزية المصارعة.. ومفاجاة لـ مروان محسن مع الاهلي

اخبار التعليم | رسالة من طارق شوقي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان موعد انطلاق تنسيق الجامعات.. رابط التسجيل باختبارات القدرات وخطوات التقديم

شاهد.. أسطول سوزوكي الياباني موديل 2021 في الامارات.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

رسالة لـ صديقه عن فتاة.. لماذا انتحر اليوتيوبر الشهير في القاهرة؟

السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي لدعم لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ