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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قناة السويس: إنقاذ السفينة الجائحة ايفرجيفين كان تدخلا جراحيا دقيقا

ربيع
ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة انطلقت من خلال عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة هيفرجيفن بكل حرفية وكفاءة واقتدار، منوها بأن  الهيئة استطاعت أن تتخطى الأزمة، بسبب دعم القيادة السياسية ورجال الهيئة البواسل، الذين اعتبروا تعويم السفينة الجائحة مهمة وطنية، ورصد العاالم اجمع كيفية التعامل معها خلال وقت قياسى. 


وأضاف ربيع، خلال احتفالية الهيئة بالكراكة حسين طنطاوي،: تمكنا من استعياب 422 سفينة منتظرة على جانبى القناة الشمالى والجنوبى فى أقل من 4 أيام بمعدل عبر يومى تخطى  100 سفينة، وهو ما يعتبر ملحمة  تضاف لبواسل الهيئة من موظفين ومرشدين وعمال.


وتابع أن ما قام به رجال الهيئة لانقاذ السفينة الجائحة كان بمثابة تدخل جراحي دقيق لأبعد حد، متابعا أن الرئيس تفضل برفع العلم على قاطرتين فى شهر مايو وسيتم رفع العلم المصرى على  2 قاطرة جديدة اليوم.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القيادة السياسية قناة السويس طنطاوى

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