مدير معهد ناصر: 126 عيادة للكشف عن مصابي الضمور العضلي

حصرنا 60 حالة لتلقي العلاج

قال الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج مرضى الضمور العضلي كان رائعا للغاية، مشيراً إلى أن ما حدث كان حلما وتحقق ولم يتخيل أحد أن يتوفر علاج مرض.

وأضاف محمود سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أن أغني الدول لم توفر علاج لمواطنيها ثمن العلاج الذي يصل إلى حوالي 3 مليون دولار.

وتابع محمود سعيد ، «بعد تكليف الرئيس السيسي تم تنفيذ مراكز العلاج في زمن قياسي، حيث تم إنشاء مراكز لعلاج المصابين بمرض الضمور العضلي»، كما أن المراكز على أعلي مستوي في التقنيات العالمية وفخور بعملي في المنظومة الصحية.

وتابع مدير معهد ناصر، أن وزيرة الصحة تتابع الأمر لحظة بلحظة في إعداد مراكز علاج، كما أنه تم إنشاء مراكز العلاج في خلال أسبوعين والتجهيزات معقدة للغاية، والعلاج له ثلاجة بمواصفات خاصة، والأجهزة التنقية معقدة للغاية والطاقم الطبي الذى سيشرف على الحالات.

وأردف مدير معهد ناصر، أنه تم هناك 60 حالة تم حصرها حتى الآن جاهزة لتلقي العلاج، قائلا: «تم حقن حالتين في معهد ناصر، والمراكز هي مستشفى عين شمس التخصصي والجلاء العسكري ومعهد ناصر».

وأكمل مدير معهد ناصر، أن هناك حوالي 126 عيادة للكشف عن الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلي، قائلا:« شخص في شركة الأدوية أكدلي أن مصر أول دولة في شرق المتوسط تستخدم علاج مرضي الضمور العضلي وفي خطة موضوعة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل العلاج».

"ساعة وساعة" برنامج "توك شو" إذاعي شامل ومتنوع لمدة يومين أسبوعيًا، على مدار ساعتين من الرابعة إلى السادسة مساء، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، يناقش ويطرح ببساطة ودون تعقيد أهم القضايا المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية والأدبية وغيرها من اهتمامات خلال الأسبوع.