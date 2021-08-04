الترجي يعلن تعيين راضي الجعايدي مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، تعيين راضي الجعايدي، مديرًا فنيًا للفريق، لمدة موسمين.

وسيتولى الجعايدي مهمة تدريب الترجي التونسي، خلفًا لمعين الشعباني، والذي تم الإعلان عن رحيله عن الفريق سلفًا.

ورحل معين الشعباني عن تدريب الترجي التونسي، بعد الخروج أمام الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الجعايدي لنادي الترجي بين عامي 1992، 2004، ولعب لأندية بولتون واندرز وبيرمينجهام سيتي وساوثهمبتون في إنجلترا، وتُوج مع تونس بكأس أمم أفريقيا عام 2004.

ودرب الجعايدي الفئات السنية المختلفة لنادي ساوثهمبتون، كما عمل كمدرب مساعد مع فريق سيركل بروج البلجيكي.