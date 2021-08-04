عبد الحفيظ يكشف سبب غياب طاهر عن مواجهة وادي دجلة

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن السبب الحقيقي لغياب طاهر محمد طاهر جناح أول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مواجهة وادي دجلة التي أقيمت اليوم.

وقال سيد عبدالحفيظ إن طاهر عاد من اليابان وهو مصاب بورم في أصبع قدمه وبالتالي لم يكن يستطيع التواجد في التدريبات.

وشارك طاهر مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الأخيرة والتي ودعها الفراعنة من دور الــ8 أمام البرازيل.

واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه وادي دجلة اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 61 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على غريمه اللدود الزمالك، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد دجلة عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميله محمد شريف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 60.

وأشعل دجلة المباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه أحمد شريف هدفا في الدقيقة 67، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى.

