قبل ساعات من نصف النهائي.. شاهدI دعم المصريين لمنتخب كرة اليد ..فيديو

حقق منتخب مصر إنجازا كبيرا بالتأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي وثاني فريق غير أوروبي يحقق ذلك في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية.

وسيواجه منتخب مصر، أقوى المنتخبات منتخب فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، وذلك اليوم الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ورصدت كاميرا صدى البلد، رسائل دعم المصريين لمنتخبنا الأولمبي لكرة اليد، ومدى تقديرهم لأدائهم الرجولي طوال المباريات.

وفي البداية، أعرب محمود خالد، عن سعادته وفخره بمنتخب مصر لكرة اليد، وأشاد بالدور البطولي الذي يبذله الفريق للفوز بالمركز الأول في أولمبياد طوكيو.

وأشارت نور خالد، بأداء لاعبيه المنتخب، وعلى رأسهم الحارس كريم الهنداوي، وتحديه لنفسه وإثبات جدارته أمام منتخب مثل ألمانيا من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتابعت مايا جميل، أنها تتوقع مزيدا من التألق للمنتخب المصري لكرة اليد، وتتمنى الفوز بالميدالية الذهبية، ورفع اسم وعلم مصر في أمام العالم أجمع.

وأوضح محمود أشرف، أنه فخور كل الفخر بتأهل منتخب كرة اليد لنصف النهائي، ويدعمهم غداً أمام فرنسا، و يتمنى الوصول للنهائي وتحقيق الفوز الكبير.

واختتم كريم طارق، أنه أيا كانت النتيجة غداً سيبقى الجميع فخور بالأداء المشرف الذي قدموه خلال مسيرتهم في أولمبياد طوكيو، ويتمنى لهم كل التوفيق والتألق.

يذكر أن، الفائز من اللقاء يتأهل للنهائي لمواجهة الفائز من مواجهة الدنمارك بطل العالم وإسبانيا ثالث العالم.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم إسباني مكون من أوسكار رالوي لوبيز وأنخيل سابروزو، ويعد الثنائي الإسبانى من أفضل حكام كرة اليد فى العالم وتم اختيارهم أفضل حكاما فى عام 2018 لثلاثة أعوام على التوالى.