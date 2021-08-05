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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ جنوب سيناء يكشف سبب إضاءة ميدان الهجن في شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى تدشين مجلس مدينة جديد لمدينة شرم الشيخ، موضحًا: «لدينا أول ميدان هجن يعمل ليلا في العالم، التجربة نجحت للغاية، وقد نفذناها لأننا لا نعمل بداية من شهر إبريل وحتى شهر أكتوبر، لذلك لجأنا إلى الإضاءة ليلا حتى يعمل المضمار طوال العام»، وأنه سيستقبل السفير الروسي لدى مصر وسيتحركان سويا لاستقبال أول طائرة روسية قادمة إلى شرم الشيخ، مردفًا أن شارع السلام سيصبح ممشى سياحيا عالميا وسيشهد وقف حركة السيارات، كما ستشهد المدينة ميناء يخوت عالمي خلال عامين.


وأضاف فودة خلال لقاء عبر تطبيق «ZOOM»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «ننفذ مجلس مدينة جديد يليق بمدينة شرم الشيخ، أمام جامعة الملك سلمان، ونخرج من النطاق الضيق، فمجلس المدينة الحالي لا يحتوي على التقنيات الحديثة المتطورة». 


وتابع محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برفع كفاءة المدينة استعدادا لعودة السياحة الروسية: «نستخدم كاميرات بانورامية في جميع أنحاء المحافظة، وهناك سور أمني رائع ومضاء ومراقب بالكاميرات والمطار عالمي ومجهز بأحدث الأجهزة وجرى رفع كفاءته وتجهيزه وزيادة أعداد المسافرين الذين سيستقبلهم المطار، حيث فتحنا صالة جديدة، وسأستقبل الوفد الروسي يوم الإثنين». 


وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أنه لا تهاون فيما يتعلق بمشروع التجلي، وأن نائبة محافظ جنوب سيناء موجودة في سانت كاترين لتذليل الصعاب المتعلقة بهذا الأمر.

مدينة شرم الشيخ ممشى سياحي عالمي محمد الشاذلي محافظ جنوب سيناء شارع السلام

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