العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

كشف عامر العماير، خبير اللوائح، أن النادي الأهلي قد يستفيد من أزمة الرخصة الأفريقية الخاصة بنادي الزمالك، حال فشل القلعة البيضاء في استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة قبل الموعد المحدد.

وأوضح العماير في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "موردن سبورت"، أن لجنة منح الرخص هي صاحبة القرار النهائي بشأن أهلية الأندية للمشاركة في البطولات القارية، مشيرًا إلى أنه في حال رفض منح الزمالك الرخصة الأفريقية بسبب عدم تسوية المستحقات والقضايا المطلوبة، فإن المقعد القاري سيذهب إلى النادي التالي في الترتيب .

وأضاف أن الأهلي سيكون الأقرب للاستفادة من هذا السيناريو وفقًا للترتيب المعتمد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النادي الأهلي لا يتدخل في هذه الملفات ولا يتقدم بأي شكاوى ضد الزمالك.

وشدد خبير اللوائح على أن حق تقديم الشكاوى يقتصر على الدائنين وأصحاب القضايا فقط، بينما يبقى حسم ملف الرخصة الأفريقية مرتبطًا بمدى نجاح الزمالك في تسوية التزاماته المالية والقانونية قبل انتهاء المهلة المحددة.