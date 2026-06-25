مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض تقارير الأنشطة الطلابية وإنجازات الجامعة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومى أمين عام الجامعة.



وأعرب الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية عن خالص تهانيه لأسرة الجامعة ومنسوبيها ، بمناسبة ظهور الجامعة لأول مرة ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي لتأثير الاستدامة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للقيادات الأكاديمية والإدارية على ما بذلوه من جهود متميزة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور تامر سمير اعتماد دليل الهوية البصرية الخاصة بجامعة بنها الأهلية ، والعقود المقدمة من شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها الحكومية وجامعة بنها الأهلية ، وكذلك قواعد إجراءات الكشف الطبي علي المعينين الجدد بالجامعة ، وتقرير بمستجدات خارطة الطريق الخاصة بمشروع التأهيل للحصول علي شهادات الإيزو .

كما استعرض الدكتور حسين المغربي تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنها الأهلية وجامعة نانجينغ الصينية وبدء الإجراءات في إنشاء الدرجات العلمية المشتركة بين الجامعتين ، وكذلك معادلة درجة البكالوريس ببرامج الاقتصاد وإدارة الأعمال ، والموافقة علي تعديلات اللائحة الداخلية لبرامج علوم الحاسب والعلاج الطبيعي ، كما استعرض تقارير الأنشطة الطلابية وانجازات الجامعة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

فيما استعرض الدكتور محمود شكل توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة، وكذلك عرض مقترح إطلاق مبادرة " أبناء مصر الرقمية " ، واعتماد البرنامج التدريبي لمهارات التوظيف وذلك ضمن برامج مركز التطوير المهني بالجامعة.