مهاجم الأهلي على رادار أبها السعودي

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي أبها السعودي، قدم عرضا رسميا للنادي الأهلي، لضم والتر بواليا مهاجم الفريق، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة نادي أبها قدمت عرضا للناي الأهلي، لضم والتر بواليا، على سبيل الإعارة، مع بند أحقية الشراء، عقب انتهاء الإعارة.

وكان الأهلي تعاقد مع والتر بواليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 4 مواسم، قادما من الجونة.

تدريبات خاصة لوالتر بواليا بالأهلي



في سياق آخر، خاض والتر بواليا لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية عقب المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وشارك «بواليا» في التدريبات الجماعية، وعقب نهاية المران خاص تدريبات إضافية.

وأدى الأهلي تدريباته اليوم دون راحة؛ استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة دجلة أمس تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لباقي اللاعبين لتجهيزهم.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران؛ للحديث عن مباراة سيراميكا وتصويب أخطاء مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام والمؤجلة من الجولة الـ23 في بطوله الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد61 نقطة، بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 في مسابقه الدوري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، التي تبدأ بمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل ثم الإسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس الجاري، وإنبي، السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش، ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري، الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس.



ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

وتصدر الفريق الأحمر قمة الدوري الممتاز بعد الفوز على وادي دجلة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي WE السلام، والمؤجلة من الجولة الـ22 للمسابقة.