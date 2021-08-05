الأهرام تاريخ من الإعلام .. مفرخة ثقافية تخرج فيها أعلام الثقافة والأدب

أكد الكاتب الصحفى بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن الحديث عن ذكرى إنشاء صحيفة الأهرام، والتي مر عليه 145 عاما، ليس فقط حديثا عن صحيفة، تنقل الأخبار للرأى العام، ولكنه حديث عن مفاهيم كثيرة، ترتبط بمفهوم الإعلام، والدولة، وثقافة المجتمع، والحفاظ على اللغة، وكذلك رعاية النشء.



قال «العدل» فى تصريحات خاصة أن جريدة الأهرام نشأت عام 1876، فى محافظة الإسكندرية، وظلت تصدر من هناك لمدة تزيد على عقدين من الزمان، حتى انتقل مقرها إلى القاهرة عام 1899، وقد حافظت فى البداية على الصدور 4 صفحات قبل أن تزيد بعد ذلك إلى 6 صفحات، وقد راعت فى تلك الصفحات القليلة كل الأخبار التى تتعلق بالدولة، مع الحفاظ على المصداقية فى نقل الأخبار، وكذلك تأصيل اللغة العربية فى المجتمع، وهى مفاهيم تتعلق بالرسالة الإعلامية، ودعم الدولة، وكذلك نشر الثقافة واللغة العربية السليمة فى المجتمع، وحرصت دائما على صورة لثلاثة أهرامات فى الصفحة الأولى، ومن هنا جاء اسمها.



أشار «العدل» إلى أن صحيفة الأهرام، وعند نشأتها، كانت عاملا مشجعا على القراءة للجميع، وكذلك على المساهمة بالكتابة للجميع، واهتمت أيضا برعاية النشء وقد كتب فيها الطالب محمد عبده، وقت أن كان يدرس بالأزهر، والذى أصبح فيما بعد الإمام محمد عبده، بجانب أنها فتحت أبوابها لجميع الكتاب، حتى تحولت إلى مفرخة ثقافية، تخرج منها أعلام الثقافة والأدب.



أوضح «العدل» أن صحيفة الأهرام فى بدايتها كانت تخدم الدولة، وذلك بتسليط الضوء على الانجازات التى كان يحققها الخديو توفيق، وقد ساهم بالكتابة فيها بشارة تقلا، والذى يعد أول صحفى يكتب مقالات مشوقة، ومعبرة عن الحالة، كما أنه ساهم فى فتح فروع للصحيفة فى أكثر من مكان مثل لبنان والسعودية.



لفت «العدل» إلى أن بشارة تقلا، بجانب أنه كان يشيد بانجازات الدولة، إلا أنه كان ينتقدها أيضا، ومن ذلك مقالته الشهيرة «ظلم الفلاح» والتى انتقد فيها الخديوى اسماعيل وجوره على حقوق الفلاحين، وهى المقالة التى كانت سببا فى اعتقاله.



أكد «العدل» أن صحيفة الأهرام تولى رئاسة إدارتها وتحريرها عظماء كبار، ورموز تظل مضيئة فى مجال الإعلام والثقافة والأدب، ومنهم المؤسسون: بشارة تقلا، وسليم تقلا، وجبرائيل تقلا، ومنهم أيضا فكرى أباظة، وإحسان عبد القدوس، ويوسف السباعى، وعبد القادر حاتم، ومحمد حسنين هيكل، وآخرين.



دعا «العدل» القائمين على الصحيفة، كافة الجهات المسئولة عنها، إلى ضرورة استدعاء تاريخ الأهرام العريق، والعمل على إحيائه، والعمل به، فى الوقت الراهن، حتى يستمر تاريخ الأهرام يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ.