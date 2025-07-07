دفن جثتي توأم لقيا مصرعهما في حادث تصادم بأطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، بدفن جثتي شقيقين توأم لقيا مصرعهما متأثرين بإصاباتهما في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوي الشرقي في مدينة أطفيح.

وطلبت النيابة ، تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.

وفارق اثنان من المصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أطفيح أمس الأحد ، حياتهما داخل المستشفى متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتبين من خلال الفحص، أنهما شقيقين تؤام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغا لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم، بالطريق الصحراوي الشرقي، بمدخل مدينة أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن التصادم بين سيارة نقل، وأخرى ربع نقل "ثلاجة"، وسيارة فنطاس، وأسفر الحادث عن إصابة عددا من الأشخاص، ولقى إثنين من المصابين مصرعهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.